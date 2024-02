Martí maakt F1 Academy-grid compleet met steun Tommy Hilfiger

Aankomend seizoen rijdt de F1 Academy voor het eerst in het voorprogramma van de Formule 1. De klasse voor vrouwelijk talent is vanaf dit jaar echt onderdeel van de supportklassen. Het startveld is nu rond, nieuwe sponsor Tommy Hilfiger heeft Nerea Martí aan een zitje geholpen.

Alle Formule 1-teams zijn vanaf dit jaar verplicht om minimaal één coureur te steunen in de F1 Academy. Veel andere coureurs worden op hun beurt gesteund door sponsoren van de klasse. Vandaag kondigde de F1 Academy een deal met kledingmerk Tommy Hilfiger aan. Als onderdeel van deze samenwerking, zal het kledingmerk een coureur gaan steunen. Het gaat hier om de Spaanse coureur Nerea Martí. Ze gaat rijden voor het team van Campos en daar wordt ze de teamgenote van Chloe Chambers en Carrie Schreiner.

BREAKING: Welcome back Nerea Marti! ​

​

Nerea Marti signs with Tommy Hilfiger to join the F1 Academy grid in 2024. Nerea will run the @TommyHilfiger livery while competing for @CamposRacing. ​

​#F1ACADEMY pic.twitter.com/Zyfnub6CXP