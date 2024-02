'Organisatie Bahrein gaat putten vullen met beton'

De organisatie van de Grand Prix van Bahrein zal zich achter de oren krabben. Tijdens de testweek, waren er problemen met de putdeksels. Een losgeslagen putdeksel zorgde tot twee keer toe voor grote problemen. Het lijkt er op dat de organisatie maatregelen neemt voor de race van volgende week.

Gisteren werd het schema flink aangepast nadat Lewis Hamilton en Charles Leclerc een putdeksel los hadden gereden in bocht 11. Ook op de vrijdag ging het weer mis, Sergio Perez ging wijd in dezelfde bocht en weer schoot de putdeksel los. De sessie lag hierdoor weer ruim een uur stil. Aangezien de coureurs veelvuldig wijd gaan in deze bocht en er volgende week een Grand Prix op de planning, staat moet men in Bahrein een list bedenken.

Volgens Motorsport.com heeft de organisatie een rigoureuze beslissing genomen. Het medium meldt dat er in de periode tussen de testdagen en de eerste vrije training wordt ingegrepen. Ze zullen de putten gaan vullen met beton, zodat er geen problemen kunnen ontstaan met losgeslagen putdeksels. Aangezien er geen regen wordt verwacht, zal dit geen grote problemen gaan opleveren. Motorsport.com meldt dat er ook wordt gedacht aan een oplossing waarbij de coureurs de opdracht krijgen om niet meer wijd te gaan in bocht 11.