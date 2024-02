Ferrari laat nieuwe updates afhangen van prestaties tegenstanders

Het team van Ferrari hoopt aankomend seizoen een stap te kunnen zetten. De Italiaanse renstal wil de aanval openen op Red Bull Racing en ze hebben goede hoop. Bij Ferrari zijn ze al bezig met het ontwikkelen van updates, maar ze willen eerst kijken naar hun rivalen.

Ferrari trok vorige week het doek van hun nieuwe SF-24. Ze stuurden Carlos Sainz en Charles Leclerc direct de baan op met de nieuwe bolide. De shakedown verliep zonder al te veel grote problemen en men heeft veel vertrouwen in aanloop naar de wintertest van deze week. Zoals wel meer teams doen, is men bij Ferrari bezig met het doorontwikkelen van de auto. Het is immers belangrijk om niet direct tegen een achterstand aan te lopen.

Technisch directeur Enrico Cardile laat echter weten dat hij niet direct updates wil gaan introduceren. Cardile wil eerste even gaan kijken hoe de andere teams ervoor staan. Hij legt deze keuze uit aan RaceFans: "Het enige dat ik kan zeggen, is dat de auto in de windtunnel al de nodige progressie heeft geboekt ten opzichte van de auto die we hebben gepresenteerd. Hierna gaan wij de keuze maken wanneer wij de updates naar de baan gaan brengen. De eerste stap is om te kijken hoe wij ervoor staan ten opzichte van onze tegenstanders. Het werk in de windtunnel gaat door, de auto ontwikkelt zich en daarna beslissen we wanneer de updates komen."