Mercedes presenteert de nieuwe W15 aan de wereld

Het team van Mercedes heeft zojuist het doek getrokken van hun nieuwe W15. De Duitse renstal wil met deze auto sportieve revanche gaan nemen na twee tegenvallende seizoenen in de Formule 1. Het wordt een bijzonder seizoen, want Lewis Hamilton verlaat na dit jaar de renstal.

Het team van Mercedes heeft twee zeer tegenvallende jaargangen achter de rug. In het afgelopen jaar wisten ze geen race te winnen en dat was pijnlijk. Met de W15 willen ze de aanval gaan openen op rivaal Red Bull Racing. Tot overmaat van ramp vertrekt Lewis Hamilton na dit seizoen naar Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen wil afscheid nemen met een hoogtepunt, dus de W15 is zeer belangrijk voor hem. De wagen is zwart en zilver van kleur.