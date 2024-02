Ferrari direct de baan op met nieuwe SF-24

Het team van Ferrari presenteerde aan het begin van de middag hun nieuwe bolide voor het aankomende seizoen. De wagen werd aan de wereld getoond doormiddel van een korte video. Dat betekent echter niet dat ze rustig aan doen, want ze zijn direct de baan opgegaan.

Ferrari had de nieuwe SF-24 al klaar staan in de pitbox op het circuit van Fiorano. Op het privécircuit van de Italiaanse renstal heeft Carlos Sainz zojuist de eer gehad om de eerste meters te rijden met de nieuwe bolide. Ferrari deelt zelf de eerste beelden van de shakedown, eerder werd al duidelijk dat dit stond te gebeuren. Rondom het circuit staan tientallen fans die proberen een glimp op te vangen van de SF-24.

The SF-24 hits the track for the first time with @carlossainz55 behind the wheel! ✌️ #CarlosSainz #F1 #SF24 pic.twitter.com/Im30njxAFh