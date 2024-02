Haas heeft lage verwachtingen: "Misschien zelfs laatste"

Het team van Haas presenteerde gisteren de auto voor het aankomende seizoen. De Amerikaanse renstal hoopt dit jaar beter voor de dag te komen dan vorig jaar, maar de verwachtingen zijn niet hoog. Teambaas Ayao Komatsu denkt dat zijn team laatste zal zijn in Bahrein.

Haas deelde als eerste renstal de foto's van hun nieuwe wagen. De eerste beelden van de VF-24 geven echter nog niet echt een beeld van de nieuwe wagen, want tijdens de wintertest zal alles er anders uitzien. Haas voert voor die tijd nog een shakedown uit en ze hopen dat ze beter kunnen presteren dan vorig jaar. In 2023 werden ze laatste in het constructeurskampioenschap en dat zorgde voor frustratie.

Teameigenaar Gene Haas greep in en hij verving teambaas Günther Steiner door Ayao Komatsu. De Japanner laat in een persbericht weten dat zijn verwachtingen laag zijn: "Ik denk dat we bij de start in Bahrein nog steeds achterin het veld rijden, misschien zelfs als laatste. Sinds ik teambaas ben, heb ik veel tijd gebruikt om te praten met de managers, ze hebben er zin in omdat er een kans is om op elk gebied te verbeteren. De reden dat onze auto niet snel zal zijn in Bahrein, is niet dat onze mensen niet goed genoeg zijn, maar omdat we laat zijn begonnen en twee maanden hebben gewerkt aan de Austin-update."