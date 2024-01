Viaplay stopt met lineair kanaal voor de Formule 1

De Formule 1 is ook dit jaar in Nederland te zien bij de streamingdienst Viaplay. De dienst ontving veel kritiek, maar veel Nederlanders kijken wel via Viaplay naar de races. Tot voor kort was Viaplay te zien via een speciale zender, maar daar komt nu een einde aan.

Viaplay stopt met het lineaire televisiekanaal Viaplay Xtra. Dit kanaal was te zien bij providers Ziggo, KPN, Odido, Delta, Caiway en Solcon. Abonnees van Viaplay konden op deze manier gewoon op hun televisie naar de sessies kijken, maar dat kan nu dus niet meer. De Formule 1 is hierdoor alleen nog maar te zien via online livestreaming op het platform zelf, maar dat is niet de enige manier om naar de sport te kijken.

Viaplay biedt voor het aankomende seizoen immers ook F1 TV Pro aan. De streamingdienst van de Formule 1 wordt nu onderdeel van het abonnement van Viaplay en de dienst hoopt op deze manier meer abonnees te kunnen trekken. Voor Viaplay is dit belangrijk omdat ze met financiële problemen kampen. Recent kreeg het bedrijf een enorme kapitaalinjectie, maar de toekomst blijft nog steeds zeer onduidelijk. Het contract loopt eind dit jaar af en het is de verwachting dat meerdere partijen zullen gaan meebieden voor de uitzendrechten.