'Resta vindt na Haas-exit nieuwe baan bij Ferrari'

Het team van Haas heeft een onrustige week achter de rug. Naast teambaas Günther Steiner vertrok namelijk ook technisch directeur Simone Resta. Het lijkt er op dat het technische kopstuk ook weer een nieuwe baan heeft gevonden bij zijn voormalige werkgever Ferrari.

Resta was vorig jaar actief als de technisch directeur van het team van Haas. De Italiaan werkte hard achter de schermen, maar dat leverde geen successen op. Haas eindigde als laatste in het constructeurskampioenschap en er heerste onvrede bij de coureurs. Vlak voordat het vertrek van Steiner wereldkundig werd gemaakt, werd duidelijk dat Resta na een meningsverschil met teameigenaar Gene Haas bij het team was vertrokken.

Het lijkt er echter wel op dat Resta al snel weer een nieuwe baan heeft gevonden. Volgens het Italiaanse medium Corriere dello Sport gaat Resta namelijk weer aan de slag bij Ferrari. De Italiaan was in het verleden ook al werkzaam voor het topteam en al direct na zijn vertrek gingen deze geruchten rond. Volgens Corriere dello Sport gaat Resta echter niet aan de slag bij het Formule 1-team van Ferrari. Het medium meldt namelijk dat Resta gaat werken op de GT-afdeling van het merk, zijn nieuwe functie zou niet verbonden zijn aan de Formule 1-tak.