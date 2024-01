Motorregels kunnen dit jaar voor gridstrafchaos zorgen

Over anderhalve maand gaat het nieuwe Formule 1-seizoen weer van start. De teams zullen goed moeten opletten, want er gaan weer eens een aantal nieuwe sportieve regels gelden. Ze moeten vooral op hun krachtbronnen gaan letten, want de kans op motorstraffen is groter dan ooit.

Gridstraffen voor het wisselen van motoronderdelen zorgt al jaren voor de nodige irritatie in de Formule 1. Coureurs mogen immers een maximaal aantal aan motoronderdelen gebruiken in een seizoen. Als ze dat aantal overschrijden, volgt er een gridstraf. Regelmatig kiezen de teams ervoor om deze straf te laten vallen in een raceweekend met veel inhaalmogelijkheden. Dit zorgt dan weer voor chaotische startopstellingen en veel rekenwerk.

Dit jaar mogen de teams per auto slechts drie exemplaren van de verbrandingsmotor, MGU-H, MGU-K en de turbo gebruiken. Aangezien er aankomend seizoen een recordaantal raceweekenden op de kalender staan, is er een enorme kans op een grote hoeveelheid motorstraffen. Begin vorig jaar wilde autosportfederatie FIA voor eenzelfde plafond kiezen, maar halverwege het jaar werd er toch voor gekozen om het maximum aantal op te hogen naar vier. Dit jaar lijkt dat dus niet het geval te zijn. De kans op enorm veel straffen is aanwezig, de vraag is alleen of dat voor meer entertainment of meer chaos gaat zorgen.