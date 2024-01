Mercedes zorgt voor woede met uitbreidingsplannen

Het team van Mercedes is al geruime tijd gevestigd in het Britse Brackley. De fabriek en de kantoren staan hier en men voelt zich op zijn plek in de Britse plaats. Mercedes wil graag gaan uitbreiden, maar de lokale bevolking zit daar helemaal niet op te wachten.

De naam van Brackley is al jaren verbonden aan het team van Mercedes. Ze voelen zich goed in het Britse landschap en ze hebben dan ook grootste plannen. Mercedes wil graag een nieuw onderkomen voor de marketingafdeling, een gebouw voor de gezondheid en een uitbreiding van het hoofdgebouw gaan bouwen. Dit zou er echter wel voor gaan zorgen dat er meer verkeer zal komen op de St. James Road in Brackley.

De lokale bevolking zit hier echter niet op te wachten. De lokale krant 'Northampton Chronicle and Echo' meldt dat er veel onvrede heerst onder de buren van Mercedes. De St. James Road moet een weg worden waarover het personeel naar de gebouwen van Mercedes moet komen. Een lokale ondernemer stelt tegen de krant dat er honderden auto's over de weg zullen gaan rijden en dat dit voor overlast kan zorgen. De ondernemer stelt dat dit respectloos zou zijn tegenover de rest van de bevolking.