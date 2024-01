FIA kan 'hobbelproblemen' amper aanpakken

In het afgelopen jaar was er weer veel te doen over de rijhoogte van de auto's. Dit keer ging het niet zozeer om porpoising, maar om problemen met hobbels en afgesleten skids. Bij de FIA hebben ze deze kritiek ook gezien, maar ze stellen wel dat ze er niet zoveel aan kunnen doen.

Hobbelige circuits zorgen met de huidige generatie auto's voor de nodige problemen. Meerdere keren crashte er coureurs omdat ze over een hobbel op de baan klapten. Dit was bijvoorbeeld het geval bij Carlos Sainz in de vrije training in Abu Dhabi en bij Lando Norris tijdens de Grand Prix van Las Vegas. Daarnaast werden Lewis Hamilton en Charles Leclerc in Austin gediskwalificeerd omdat de skids op hun vloer te ver waren afgesleten.

Dunne lijn

Bij autosportfederatie FIA ziet men dat er veel vragen worden gesteld over de hobbelige circuits. FIA-kopstuk Nikolas Tombazis laat aan Autosport weten dat het moeilijk op te lossen is: "We moeten er wel voor zorgen dat de circuits over het algemeen aspecten vermijden die dat kunnen veroorzaken. Het is een dunne lijn tussen of er misschien de mogelijkheid voor de circuits is om sommige aspecten tot in detail uit te vogelen en waar de teams de auto misschien een beetje moeten verhogen. Uiteraard zullen we proberen die delen van de circuits aan te passen."

Teams

Tombazis wijst in deze casus ook naar de teams. Hij stelt dat de tien teams zelf ook een verantwoordelijkheid hebben en dat ze hier wel goed mee om moeten gaan: "Liggen de auto's te laag op de grond? Ja, we zouden liever zien dat de wagens iets hoger staan afgesteld. Echter is het wel zo dat het kenmerken van groundeffect-auto's zijn dat ze de neiging hebben om beter te presteren met een lage rijhoogte. Dat is dus wel iets wat we makkelijker kunnen vermijden."