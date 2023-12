'Viaplay komt met risicovol noodplan'

Het is algemeen bekend dat het niet lekker gaat met streamingsdienst Viaplay. De dienst zendt de Formule 1 uit in Nederland, maar ze ontvingen veel kritiek van de gebruikers. Viaplay verkeert ook in financieel zwaar weer en het lijkt er op dat ze een zeer risicovol plan hebben gedacht.

Het is geen geheim dat Viaplay zich op financieel vlak in zwaar weer bevindt. De van oorsprong Scandinavische streamingsdienst stelde de kwartaalcijfers twee keer uit en dat zorgde voor veel speculatie. Er werd zelfs gesteld dat Viaplay mogelijk failliet kon gaan, maar dat lijkt voorlopig niet het geval te zijn. Toen Viaplay eenmaal de kwartaalcijfers presenteerde, werd duidelijk dat ze een aantal maatregelen nemen.

Ze hebben besloten om zich terug te trekken uit een aantal landen. In Nederland blijven ze echter wel actief omdat het hier wel goed schijnt te gaan. De Formule 1 is in 2024 dan ook nog steeds te zien bij Viaplay. De dienst kiest ook voor een kapitaalinjectie, maar volgens het NRC kiezen ze voor een extreem risicovolle optie. De krant meldt namelijk dat er wordt gewerkt met een zogenaamde claimemissie. Dit is een soort verkoop van extra aandelen aan bestaande aandeelhouders. Dit moet ervoor zorgen dat ze extra kapitaal kunnen generen. Als het plannetje mislukt, wordt een faillissement realistisch.