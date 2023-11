'Viaplay probeert uitzendrechten te verkopen, niemand hapt'

De Formule 1 was dit jaar in Nederland nog te zien bij streamingsdienst Viaplay. Het is nog maar de vraag of dit volgend jaar ook het geval is, want het bedrijf heeft het zwaar. Het lijkt er zelfs op dat ze bij andere partijen hebben aangeklopt om uitzendrechten te verkopen.

Het is geen geheim dat Viaplay het financieel zwaar heeft. Het Zweedse moederbedrijf verkeert in zwaar weer en gisteren werd duidelijk dat de presentatie van de kwartaalcijfers voor de tweede keer werd uitgesteld. Het is de verwachting dat deze cijfers later vandaag wel naar buitenkomen. De toekomst blijft nog zeer onzeker, het Formule 1-seizoen zit er nu op en veel mensen lijken hun abonnement stop te zetten.

Bij Viaplay is niet alleen de Formule 1 te zien, maar ook onder meer alle dartstoernooien van de PDC en het Engelse voetbal. het gaat niet goed met Viaplay en volgens de doorgaans goed ingevoerde sportmarketeer Chris Woerts heeft Viaplay in de afgelopen periode contact gezocht met Nederlandse zenders. In het SBS6-programma Vandaag Inside deelt Woerts dat Viaplay bij RTL, Talpa en VodafoneZiggo heeft aangeklopt om de uitzendrechten te verkopen. De sportmarketeer meldt dat niemand heeft toegehapt, dit komt mede door de hoge overnamekosten.