Formule 1-seizoen 2023: Spannender dan ooit?

Gisteren kwam het Formule 1-seizoen van 2023 ten einde. Op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi werd een typische 2023-race verreden. Max Verstappen won de race en de stewards onderzochten weer een aantal opvallende zaken. De spanning was dit jaar niet altijd aanwezig, maar toch was het een prachtig en historisch seizoen.

Max Verstappen reed afgelopen week in Abu Dhabi een foutloze race en hij won voor de negentiende keer in 2023. Hiermee scherpte hij zijn record nog maar eens aan. Verstappen heeft de meeste races ooit in één seizoen gewonnen en het is niet de verwachting dat dit snel zal worden verbroken. Volgens critici maakte Verstappen de Formule 1 saai, maar eigenlijk was het een jaar om je vingers bij af te likken.

Intense gevechten

Wie iets verder kijkt dan de zeges van Verstappen, ziet namelijk dat er intense gevechten werden uitgevochten op de baan. Verstappen stond namelijk niet in zijn eentje op het podium, hij werd geflankeerd door tien andere coureurs. Zijn teamgenoot Sergio Perez stond negen keer op het podium en Fernando Alonso betrad acht keer het ereschavot. In totaal stonden er zes verschillende teams op het podium.

Alleen de teams van AlphaTauri, Williams, Alfa Romeo en Haas mochten het podium niet betreden. Dit waren dan ook de vier teams die tot en met de laatste race vochten om hun plekje in het constructeurskampioenschap. In Abu Dhabi werd er nog flink gevochten. Het verschil tussen Williams en AlphaTauri was uiteindelijk drie punten en Haas eindigde als laatste op vier punten van Alfa Romeo.

Gevechten

Dit laat zien dat er dit jaar overal in het veld werd gevochten. Alleen de teams van Red Bull en Alpine vochten in de laatste race in Abu Dhabi nergens meer voor. Red Bull was immers al constructeurskampioen en Alpine had een te grote achterstand op Aston Martin en een te grote voorsprong op Williams om nog ergens voor te vechten. Je kan dus wel stellen dat de technische regels die in 2022 zijn ingegaan, hun werk hebben gedaan.

Buiten de oppermachtige Verstappen om werd er dus door het hele veld heen gestreden. Alle teams pakten punten en alleen Nyck de Vries pakte in 2023 geen WK-punt. De fans die iets verder keken zagen dus een waanzinnig seizoen waarin ook genoeg drama was. Deze chaos werd niet alleen veroorzaakt door de teams en de coureurs, maar ook door de FIA en de stewards zelf.

Stewards

Meerdere keren moesten de stewards opvallende straffen uitdelen. Afgelopen weekend in Abu Dhabi kregen alle teams een waarschuwing omdat hun monteurs geen beschermede bril droegen. Het paste perfect in het plaatje van 2023. In Oostenrijk werden er uren na de race nog tientallen track limits-straffen uitgedeeld en in Austin werden twee coureurs uit de uitslag geschrapt omdat delen van hun vloer een paar millimeter te ver waren afgesleten.

Achtbaanrit

2023 had dus precies wat de fans wilden: drama, chaos en spanning. Deze drie elementen vonden echter wel ver achter Max Verstappen plaats. De Nederlander herschreef de geschiedenisboekjes en hij domineerde dan ook terecht de headlines. Wie stelt dat de Formule 1 tegenwoordig saai is, zit dus mis. Dat werd wel bewezen in de wilde achtbaanrit die zich het Formule 1-seizoen van 2023 noemde.