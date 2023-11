Wat doet het weer in Abu Dhabi?

Aankomend weekend staat alweer de laatste Grand Prix van het huidige seizoen op het programma. In Abu Dhabi zullen de coureurs voor het laatst in 2023 de degens met elkaar gaan kruisen. Ze hoeven zeker geen rekening te houden met mogelijke neerslag in de Emiraten.

Op het circuit van Yas Marina werken de coureurs weer een normaal raceweekend af. Op de vrijdag worden de eerste twee vrije trainingen afgewerkt. De luchtvochtigheid zal op deze dag hoog liggen, maar regen zal er zeker niet vallen. Tijdens de eerste vrije training wordt het ongeveer zo'n 24 graden Celsius, later op de middag wordt de tweede vrije training verreden en zal het ongeveer 29 graden Celsius worden.

Op de zaterdag worden de derde vrije training en de kwalificatie afgewerkt. Tijdens deze dag wordt het weer niet heel anders dan op de vrijdag. Het wordt ongeveer 27 graden Celsius, het zal weer zeer warm worden en de coureurs moeten rekening houden met soortgelijke omstandigheden als op de vrijdag. Op de zondag wordt de Grand Prix verreden, de race begint met zonsondergang en eindigt in het donker. Het wordt op deze dag maximaal 29 graden Celsius en verder zijn de omstandigheden hetzelfde als tijdens de eerdere dagen van het raceweekend.