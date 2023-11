Ook Liberty Media geen voorstander van komst Andretti

Het is nog altijd niet zeker of Andretti Cadillac de Formule 1 mag betreden. De Amerikaanse samenwerking heeft goedkeuring gekregen van de FIA, maar de FOM is nog niet heel enthousiast. Als het aan de topman van Liberty Media ligt, hoeft er geen extra team bij te komen.

Begin dit jaar opende autosportfederatie FIA de deuren voor mogelijke nieuwe Formule 1-teams. Ze kregen veel aanmeldingen, maar slechts een handjevol mogelijke teams bereikten de volgende ronde van het selectieproces. Uiteindelijk vielen Rodin Carlin, LKY SUNZ en Hitech af en bleef Andretti Cadillac als enige over. De bal ligt nu bij de FOM, maar het lijkt er op dat ze daar niet zo zitten te wachten op de komst van een nieuw team.

Ook bij Formule 1-eigenaar Liberty Media zijn ze geen fan van de komst van een mogelijk nieuw team. CEO Greg Maffei is zeer eerlijk over de zaak, maar het is nog maar de vraag of Andretti daar blij mee moet zijn. In gesprek met CNBC spreekt Maffei zich uit: "Kijk, we zijn blij met tien teams. Er is vraag van mensen om een nieuw team op te zetten. Ik denk niet dat dit iets is wat we nodig hebben, maar we kijken altijd of het iets kan toevoegen aan de grid." Het is niet duidelijk hoe Maffei denkt over de komst van General Motors als motorleverancier.