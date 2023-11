Ferrari onthult speciale livery voor Las Vegas

Over anderhalve week staat de Grand Prix van Las Vegas op het programma. De hype rondom de Grand Prix is groot en de teams pakken dan ook groots uit. Het team van Ferrari zal in de gokstad aan de start verschijnen met een opvallende kleurstelling.

Eerder deze week onthulde Ferrari al speciale racepakken voor Charles Leclerc en Carlos Sainz. In navolging van die onthulling deelt het team vandaag ook de speciale livery voor de race in Las Vegas. Het kleurenschema is hetzelfde als bij de eerder gepresenteerde teamkleding. Er is veel wit aanwezig op de wagens. De achtervleugel, delen van de voorvleugel en de sponsorstickers op de sidepods zijn bijvoorbeeld wit van kleur. De livery kan op positieve reacties rekenen van de fans.