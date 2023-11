Red Bull kan opvallend Mercedes-record verbreken

Het team van Red Bull Racing presteert dit seizoen zeer goed in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal is slechts één keer verslagen en ze hebben de constructeurstitel en de wereldtitel al op zak. Red Bull kan over anderhalve week een reusachtig record gaan breken.

Max Verstappen breekt dit seizoen record na record. De Nederlander bezorgde Red Bull in Suzuka al de constructeurstitel en in Qatar werd hij zelf wereldkampioen. Het is overduidelijk dat Red Bull bezig is met een goed seizoen en het is bijna het beste seizoen ooit in de geschiedenis van de koningsklasse van de autosport. Afgelopen weekend in Brazilië evenaarden ze het record van de meeste zeges in één seizoen en in Las Vegas kunnen ze dat nu verbreken.

Red Bull evenaarde in Brazilië het record dat het team van Mercedes in 2016 noteerde. Beide renstallen staan nu op 19 Grand Prix-zeges in één seizoen. Als Max Verstappen of zijn teamgenoot Sergio Perez de Grand Prix van Las Vegas wint, dan hebben ze het record van Mercedes uit de boeken gereden. Het winstpercentage van Mercedes in 2016 is momenteel net iets hoger dan het percentage van Red Bull. Red Bull heeft nu 86,36 procent van de races gewonnen, dit record staat nog op naam van McLaren. In het legendarische seizoen van 1988 won de Britse renstal 93,75 procent van de races.