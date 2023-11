Ferrari onthult speciale kleuren voor Las Vegas

Het team van Ferrari rijdt over anderhalve week in Las Vegas met een andere look dan normaal het geval is. De Italiaanse renstal past niet voor het eerst hun huiskleuren aan voor een race. In de gokstad rijden Charles Leclerc en Carlos Sainz met meer witte tinten op hun racepakken.

Meerdere teams zullen in Las Vegas rijden met een andere kleurstelling. Red Bull zal weer een speciale livery gaan onthullen en Ferrari heeft nu dus hun speciale kleuren met de wereld gedeeld. Leclerc en Sainz rijden in racepakken die zijn voorzien veel witte tinten. Naast het gebruikelijke Ferrari-rood komt er geen andere kleur terug in hun teamkleding. Het is nog niet bekend of Ferrari ook de livery gaat aanpassen.