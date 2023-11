Start Braziliaanse kwalificatie uitgesteld

De start van de Braziliaanse kwalificatie op het circuit van Interlagos in Sao Paulo is met een kwartiertje uitgesteld. Dit heeft echter niet te maken met het weer, maar met mogelijke debri op de baan. Het verzoek kwam van bandenleverancier Pirelli omdat er in de ochtendtraining een lekke band was.

Er hangt regen in de lucht en eerder vandaag viel er ook al wat water uit de lucht. Het is de verwachting dat er een vertraging is van een kwartiertje. Momenteel zijn de marshalls bezig met het schoonmaken van het circuit, dus het is niet duidelijk of dit kwartier daadwerkelijk wordt gehaald. Als het gaat regenen, kan dat dus zomaar voor nog meer regenval gaan zorgen in Brazilië.