Mike Elliott verlaat per direct Mercedes

Het team van Mercedes heef afscheid genomen van Mike Elliott. De renstal maakte het nieuws zojuist bekend in een statement, Elliott fungeerde sinds begin dit jaar als Chief Technical Officer en hij was al geruime tijd werkzaam voor de renstal. Wat de gevolgen hiervan zijn voor Mercedes, is niet duidelijk.

Elliott was elf jaar lang werkzaam voor Mercedes en hij speelde dan ook een belangrijke rol in de successen van de renstal. Hij was in verschillende functies werkzaam bij Mercedes en tot begin dit jaar fungeerde hij als technisch directeur. Hij wisselde echter van rol met James Allison waardoor Elliott in de afgelopen maanden werkzaam was als Chief Technical Officer. Volgens de officiële lezing nam hij deze rol op zich om de technische strategie van het team te vernieuwen.

