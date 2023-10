Red Bull neemt afscheid van juniorcoureur Dennis Hauger

De talentenopleiding van Red Bull heeft in de afgelopen jaren veel grote coureurs voortgebracht. Dennis Hauger hoopte ook deze weg te bewandelen, maar dat is niet gelukt. De Noorse coureur stond hoog aanschreven, maar hij zal nu het Red Bull Junior Team gaan verlaten.

Hauger maakt zelf op Instagram bekend dat hij het Red Bull Junior Team na dit seizoen gaat verlaten. De Noorse coureur schrijft dat hij in 2024 geen onderdeel meer is van het team en dat hij Red Bull dankbaar is voor hun support. Hauger rijdt dit seizoen in de Formule 2 voor het Nederlandse team van MP Motorsport. Hij staat op de achtste plaats in het kampioenschap met 102 punten, hij is daarmee wel sneller dan zijn teamgenoot Jehan Daruvala.