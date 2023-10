Wat viel op tijdens de Grand Prix van de VS?

Gisteren werd op het Circuit of the Americas de Amerikaanse Grand Prix verreden. Op het circuit in Austin werd de wereld getrakteerd op een spektakelstuk. Er gebeurde een heleboel en dat zorgde voor veel interessante momenten. GPToday.net zet een aantal van deze momenten op een rijtje.

Max Verstappen reed in Austin een geweldig raceweekend. De Nederlandse Red Bull-coureur ging als de brandweer en hij schreef vanaf de zesde startplaats de race op zijn naam. Hij moest daarvoor toch wel een aantal hobbels nemen, want hij moest vechten met Lewis Hamilton en Lando Norris en daarna kreeg hij ook nog te maken met remproblemen. Hij mopperde een beetje, maar hij ging er even voor zitten en hij won weer. Het was zijn vijftigste zege uit zijn loopbaan en zeker ook één van de mooiste.

Lando Norris en McLaren

Lando Norris reed in Austin zijn honderdste Grand Prix uit zijn loopbaan en bijna was daar zijn eerste overwinning. De Britse McLaren-coureur reed een groot gedeelte van de race aan de leiding, maar de slimme Max Verstappen wist er wel langs te komen. Zijn podiumplek was een mooie beloning, want Norris had niet verwacht dat dit er nog in zou zitten. Hij voorspelde een lastig raceweekend, maar niets bleek minder waar te zijn. Het liet zien dat McLaren een team is om rekening mee te houden.