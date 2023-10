'Teams willen vroege ontwikkeling 2026-auto's voorkomen'

In 2026 gaan er nieuwe reglementen gelden in de Formule 1. Alle regels gaan in dat jaar op de schop, zowel de technische als de aerodynamische reglementen worden dat jaar aangepast. Om te voorkomen dat sommige teams al heel vroeg beginnen met het ontwikkelen van de 2026-auto, willen de technische directeuren een nieuwe regel invoeren.

Tot en met 2025 blijven de regels in de Formule 1 vrijwel hetzelfde, de kans is dus vrij klein dat er in de tussentijd veel veranderingen gaan plaatsvinden in de rangorde. De teams leven toe naar 2026, maar niemand is nog begonnen met de aerodynamische ontwikkelen. De regels liggen nog niet helemaal vast, maar daarnaast hebben de technische directeuren ook laten weten dat ze een ontwikkelingsvoorsprong willen voorkomen.

Het Duitse medium Auto, Motor und Sport meldt dat de technische directeuren tijdens hun vergaderingen tot de conclusie zijn gekomen dat de aerodynamische ontwikkelingen niet te vroeg mogen beginnen. Ze hebben voorgesteld om pas in januari 2025 te mogen beginnen met deze ontwikkelen. Als deze regels er doorkomen, dan betekent dat dat er maar weinig updates zullen zijn in 2025. De plannen zijn overigens nog niet goedgekeurd, maar volgens AMuS is een meerderheid van de teams een voorstander. De F1 Commission en het World Motor Sport Council moeten het daarna nog wel goedkeuren.