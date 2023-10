Disney onthult releasedatum van Brawn GP-documentaire

De populariteit van de Formule 1 is in de afgelopen jaren flink toegenomen. Dat kwam mede door het succes van de Netflix-reeks Drive to Survive. Liefhebbers van documentaires over de Formule 1 kunnen vanaf volgende maand ook terecht bij Disney+. De serie over Brawn GP komt er namelijk aan.

Het was al eventjes duidelijk dat Hollywood-ster Keanu Reeves bezig was met een documentaireserie over het wonderlijke seizoen van Brawn GP in 2009. In het enige seizoen van het team werden ze constructeurskampioen en wonnen ze met Jenson Button de wereldtitel. Reeves presenteert de vierdelige serie en daarin zal hij in gesprek gaan met onder meer Button, Ross Brawn en Rubens Barrichello. De serie wordt gelanceerd op 15 november.