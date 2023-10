Haas presenteert speciale kleuren voor thuisrace in Austin

Het team van Haas rijdt in de komende vijf Grands Prix nog twee keer een thuisrace. De Amerikaanse renstal mag over anderhalve week voor eigen publiek gaan rijden in Austin. Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen verschijnen daar aan de start met een nieuwe look.

Haas presenteerde zojuist namelijk de speciale racepakken voor de thuisrace op het Circuit of the Americas in Austin. Hülkenberg en Magnussen zullen op dat circuit rondrijden in pakken in de kleuren van de Amerikaanse vlag. De bekende stars en stripes zijn dan ook aanwezig. Het is niet voor het eerst dat Haas dit doet, in eerdere edities van de race werd er ook gereden in soortgelijke kleuren.