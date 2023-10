FIA wijzigt tijdschema zaterdag vanwege angst om lekke banden

Autosportfederatie FIA is zojuist in Qatar naar buiten gekomen met een opvallend statement. Aangezien de Pirelli-banden het zeer zwaar hebben, hebben ze noodmaatregelen genomen. De start van de Sprint Shootout is hierdoor verlaat en er is een extra training van tien minuten aan het schema toegevoegd.

Op de vrijdag merkte bandenleverancier FIA dat er een aantal dingen niet in de haak waren met de banden. De bandenslijtage zorgde voor kopzorgen, dat komt mogelijk door de zogenaamde piramidekerbs die aanwezig zijn op het circuit. Men heeft daarom maatregelen genomen en ze hebben de track limits in de bochten 12 en 13 aangepast en daarom vindt er om 16:00 lokale tijd een extra trainingsessie van tien minuten plaats.

Dit betekent dat de coureurs de kans krijgen om te wennen aan de aanpassingen en dat betekent dus ook dat de start van de Sprint Shootout in verschoven met twintig minuten. Na de sprint worden de banden bekeken en als men zich zorgen maakt, worden de teams verplicht om niet langer dan 20 rondjes te rijden op de banden. Dit kan ervoor zorgen dat alle coureurs verplicht drie pitstops moeten maken in de race. De FIA gaat daar nog een update over geven.