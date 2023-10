Wat viel op tijdens de kwalificatie in Qatar?

Gisteren werd de eerste dag van het sprintweekend in Qatar verreden. Op het circuit van Losail midden in de woestijn werden gisteren de eerste vrije training en de kwalificatie verreden. Er gebeurde veel bijzondere zaken en GPToday.net zet een aantal van deze zaken op een rijtje.

Lance Stroll sloeg een modderfiguur in de kwalificatie op het circuit van Losail. Zijn Aston Martin-teamgenoot Fernando Alonso sloot de kwalificatie af met de vierde tijd terwijl Stroll niet verder kwam dan de zeventiende tijd. De Canadees valt al het hele jaar flink tegen en men vraagt zich steeds meer af of hij wel toekomst heeft bij de renstal van zijn vader. In Qatar liet Stroll voor het eerst zijn frustraties zien. Hij stapte woedend uit, duwde een medewerker van Aston Martin en gaf daarna een absurd interview. Op sociale media ging het helemaal los en men vraagt zich serieus af hoe de toekomst van Stroll er uit ziet.

De kans dat Max Verstappen vandaag wereldkampioen wordt, is enorm. De Nederlander moet goed presteren in de Sprint en dat lijkt langzamerhand wel een zekerheidje. Zijn teamgenoot Sergio Perez zou hem in theorie nog kunnen verslaan, maar als hij weer zo slecht presteert als in de kwalificatie, dan wordt het niets. De Mexicaanse coureur noteerde in de kwalificatie namelijk de dertiende tijd. Voor de zoveelste keer viel hij vroegtijdig af in de kwalificatie en dat zorgt voor veel teleurstelling.

Track limits

Ze zijn weer terug van weggeweest: de track limits. Ook in Qatar werden er weer tientallen rondetijden verwijderd tijdens de kwalificatie omdat de coureurs over de witte lijnen waren gegaan. Hierdoor viel Sergio Perez af in Q2 en was het bepalen van de top drie een enorme janboel. Eerst had Lando Norris de tweede tijd genoteerd, toen belandde Oscar Piastri in de top drie en toen beide heren waren bestraft vond Lewis Hamilton zich terug op de derde plaats. Ook hij wist niet helemaal wat hij hiermee aan moest.