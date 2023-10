AlphaTauri gaat nauwer samenwerken met Red Bull

Het team van AlphaTauri is de zusterrenstal van het succesvolle Red Bull Racing. In tegenstelling tot Red Bull, komt AlphaTauri niet goed voor de dag. De Italiaanse renstal laat weten dat ze nog beter gaan samenwerken met het topteam, ze zullen meer onderdelen gaan gebruiken.

AlphaTauri zal volgend seizoen een flinke metamorfose ondergaan. Teameigenaar Red Bull twijfelde begin dit seizoen over de toekomst van het team, maar ze besloten AlphaTauri niet te verkopen. Ze gaan wel een aantal veranderingen doorvoeren: het team krijgt een nieuwe naam, er is een nieuwe teambaas aangesteld in de vorm van Laurent Mekies en ze zullen beter gaan samenwerken met Red Bull.

Menu

Eerder werd al aangekondigd dat AlphaTauri meer zou gaan overnemen van Red Bull. AlphaTauri-kopstuk Jody Egginton laat aan RaceFans dat er zal worden gekeken hoeveel er volgens de regels mag worden overgenomen: "Sinds we deze synergie zijn begonnen in 2019, zijn de onderdelen die we uit het menu hebben geselecteerd altijd anders geweest en volgend jaar zal het min of meer weer anders zijn. Uiteindelijk moet je als klantenteam ook rekening met het budget houden als je onderdelen gaat kopen. We zullen maximaliseren wat mogelijk is."

Hoofdkantoor

De keuze om beter te gaan samenwerken met Red Bull, is gemaakt door de teameigenaren. Egginton draait daar niet om heen en hij verklaart zich nader: "Het kom erop neer dat er drie verschillende soorten reglementen zijn. We hebben een sportief, technisch en financieel reglement en het hoofdkantoor zegt dat we zoveel mogelijk moeten maximaliseren. We worden aangemoedigd om naar alles te kijken en elk gebied te verkennen. Er zijn alleen een aantal dingen die we niet kunnen overnemen."