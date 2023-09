Aston Martin laat Jessica Hawkins speciale test afwerken

Het team van Aston Martin heeft meerdere reservecoureurs onder contract staan. Naast Stoffel Vandoorne en Felipe Drugovich is ook Jessica Hawkins één van hun coureurs. Ze fungeert vooral als simulatorcoureur en ambassadeur van het merk. Nu heeft ze haar eerste meters achter het stuur van een Formule 1-bolide gemaakt.

Aston Martin organiseerde eerder deze week een speciale testdag voor Hawkins op de Hungaroring. Ze kwam in actie in de Aston Martin AMR21. Het was voor het eerst sinds 2018 dat er weer een vrouwelijke coureur in actie kwam tijdens een officiële test. Hawkins had eerder al wat demoruns gereden, maar werkte nu voor de eerste keer een echte test af. Felipe Drugovich was aanwezig ter ondersteuning. De test werd eerst uitgesteld vanwege hevige regenval, maar daarna werkte Hawkins drie volledige runs af.

AMF1 Team Driver Ambassador @1JessicaHawkins completed her first #F1 test piloting the AMR21 in Budapest last week. Showcasing a strong performance, Jessica achieved a lifetime ambition to drive an F1 car, and became the first woman to do so since 2018.