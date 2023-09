Winnaar Japanse Grand Prix krijgt bizarre Kiss Me-trofee

De Japanse Grand Prix heeft dit jaar technologiebedrijf Lenovo als hoofdsponsor. Het bedrijf pakt groots uit rondom de race op het circuit van Suzuka. Ze hebben bijvoorbeeld ook de trofee voor de racewinnaar in elkaar gezet. Ze hebben hiervoor wel een heel speciale beker voor in elkaar gezet.

De winnaar krijgt morgen namelijk een technologisch hoogstandje in zijn handen gedrukt. Lenovo heeft een trofee gebouwd die van kleur kan veranderen. De beker krijgt de kleuren van de vlag van de winnaar, als deze coureur het knopje aanraakt waar staat 'kiss me'. Het is dus de bedoeling dat de winnende coureur morgen de beker kust, of dat ook echt gaat gebeuren moet nog blijken.

The Japanese GP will have the world's first ever 'kiss activated' trophies 馃槝



The trophies will display the colours of the national flag of the winning driver when kissed 馃弳



(via @Lenovo) pic.twitter.com/3lkxuRyNRb