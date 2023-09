'FIA sluit deur voor drie mogelijke F1-teams'

Het begint er steeds meer op te lijken dat de FIA binnenkort met meer informatie komt over de komst van mogelijke nieuwe Formule 1-teams. De autosportfederatie heeft meerdere aanmeldingen ontvangen, maar de meeste daarvan zijn afgevallen. Het lijkt erop dat alleen de samenwerking tussen Andretti en Cadillac kans maakt.

Meerdere mogelijk teams lieten weten dat ze graag willen deelnemen aan de Formule 1 in de nabije toekomst. Volgens Motorsport.com hebben vier teams zich formeel aangemeld bij de FIA: Andretti Cadillac, LKY SUNZ, Hitech en Rodin Carlin. Alhoewel LKY SUNZ eerder vandaag een ambitieus bericht op sociale media plaatsten waarin ze stelden dat ze 600 miljoen dollar aan inschrijfgeld kunnen betalen, lijkt het erop dat ze geen goedkeuring hebben ontvangen van de FIA.

Volgens Motorsport.com is alleen Andretti Cadillac nog in de race voor een startbewijs voor de Formule 1. Dat zou dus betekenen dat LKY SUNZ, Hitech en Rodin Carlin zijn afgevallen. Hun plannen zouden dus niet voldoen aan de eisen van de de FIA. Alleen Andretti Cadillac bevindt nu dus nog in de laatste fase van het proces van de FIA. Het is alleen niet duidelijk of het Amerikaanse project het gaat redden. De FIA kan wel goedkeuring geven, maar daarna moet ook Liberty Media nog naar de zaak kijken.