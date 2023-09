Wat doet het weer in Singapore?

Dit weekend gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Grand Prix van Singapore op het beruchte stratencircuit van Marina Bay. De race in de stadstaat staat bekend als één van de zwaarste races van de kalender. De coureurs moeten dit weekend ook nog rekening gaan houden met het weer.

In Singapore krijgen de coureurs te maken met tropische omstandigheden. Het is zeer warm en vochtig en mede daardoor is het zo'n zware race voor de coureurs. Vrijwel alle sessies worden verreden onder kunstlicht, maar de temperaturen zijn ook in de avond nog zeer hoog. Op de vrijdag worden de eerste twee vrije trainingen verreden, het is de verwachting dat het tijdens deze sessies droog blijft. Het wordt deze dag maximaal 33 graden Celsius.

Op de zaterdag worden de derde vrije training en de zeer belangrijke kwalificatie verreden. In tegenstelling tot de vrijdag, bestaat er nu wel een grotere kans op regen. Er is veertig procent kans dat er een buitje gaat vallen, aangezien de meeste buien in de middag zullen vallen verwacht men geen kletsnatte kwalificatie. Op zondag wordt de Grand Prix verreden en voor deze dag is de neerslagkans veel groter. Er is zestig procent kans op een bui en het zal nog steeds zeer warm zijn. Men verwacht dat het tijdens de start van de race zo'n 30 graden Celsius is.