'Athene is kanshebber om F1-race te organiseren'

Terwijl het F1-circus met haar Italiaanse Grand Prix nu officieel het Europese gedeelte van de kalender heeft afgewerkt en haar vizier op Azië richt, duikt het gerucht op dat er binnen nu en een aantal jaar zomaar een geheel nieuwe race op Europees grondgebied kan komen. Zo schijnt Griekenland en in het bijzonder de hoofdstad Athene in aanmerking te komen om een Grand Prix te mogen organiseren.

De rechten om een Grand Prix te mogen organiseren zijn vandaag de dag ontzettend gewild. Zo duiken er vrijwel elke maand wel geruchten op dat een bepaalde stad of land een Grand Prix mag organiseren. Ditmaal is het de eer aan Griekenland met haar hoofdstad Athene, dat volgens het Griekse mediaplatform Newsauto binnenkort een serieus aanbod aan F1-CEO Stefano Domenicali kan doen om binnen nu en een aantal jaar een F1-race te houden.

Newsauto meldt dat de Formule 1 zeer onder de indruk is over de constructie van een nieuwe woonwijk genaamd "The Ellinikon", dat nabij de zee gelegen is en ruimte zal bieden voor casino's, hotels, een haven en tegelijkertijd allerlei horecagelegenheden kan huisvesten. Toevoegend meldt het platform dat de koningsklasse dusdanig onder de indruk is dat het niet kan wachten om een F1-stratenrace in Athene het groene lichtsignaal te geven.

Uiteraard blijft het afwachten of het officiële nieuws naar buiten komt dat de Formule 1 een Atheense Grand Prix op haar kalender krijgt. Tot dat moment mag het gerucht met een flinke korrel zout genomen worden.