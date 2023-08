Ferrari maakt eerbetoon aan Le Mans-winnende hypercar met speciale kleuren voor Italiaanse GP

Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz zullen bij de aankomende Italiaanse Grand Prix in een outfit met een bijzondere kleurencombinatie gehuld zijn. Met de rood-zwart en gele kleuren op het raceuniform gaat Ferrari bij de Grand Prix op Monza een speciaal eerbetoon doen aan haar Le Mans-winnende hypercar, dat eerder dit jaar de legendarische langeafstandsrace won.

Eerder deze maand wist het bekende Twitteraccount @Decalspotters al het nieuws te melden dat nu officieel door Ferrari bekend is gemaakt. Zo zullen niet alleen de coureurs in de speciale kleuren te zien zijn, zo krijgen ook haar duizenden fans de kans om merchandise in deze kleuren te kunnen kopen.

Ook de SF23-bolide van coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz krijgt aankomend weekend een kleine visuele aanpassing. Het Ferrari-logo zal zoals gewoonlijk op de achtervleugel van de scharlakenrode openwielbolide pronken, al zullen er ditmaal zwarte letters gebruikt worden, dat op een gele achtergrond gedrukt staat. Ook hiermee doet de Scuderia een gebaar naar de succesvolle Hypercar uit Maranello, dat eerder dit seizoen de legendarische 24 uursrace van Le Mans won.

They鈥檙e here and they鈥檙e perfect 馃槏



Cast your eyes on our new race suits for Monza in all their glory 馃敶馃煛#ItalianGP 馃嚠馃嚬 pic.twitter.com/vlVrwLyzQJ