Wat doet het weer in Zandvoort?

Dit weekend gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort. De teams en coureurs zullen rekening wel moeten houden met het weer. Het is echter nog lang niet zeker of het gaat regenen en of de regenbanden überhaupt moeten worden gebruikt.

Op de vrijdag worden de eerste twee vrije trainingen op het circuit van Zandvoort afgewerkt. Het wordt op deze dag ongeveer 22 graden Celsius, maar de zon zal verstopt zitten achter de aanwezige wolken. In het binnenland zal het veel gaan regenen, maar de kans op neerslag is veel kleiner in Zandvoort. Er kan af en toe een buitje gaan vallen, maar het is nog niet zeker of dit gaat gebeuren tijdens de trainingen.

Op de zaterdag rijden de coureurs de derde vrije training en de kwalificatie. Ook tijdens deze sessie is er een kans op neerslag. De buien zullen zich niet snel verplaatsen en hierdoor kan het langere tijd blijven regenen. Het wordt ongeveer 20 graden Celsius en een bui is dus niet uitgesloten. Dit geldt ook voor de zondag. De kans op een bui tijdens de Grand Prix is aanwezig, maar het is de verwachting dat het slechts kleine buitjes zijn. Ook zullen de coureurs te maken krijgen met een stevige westenwind.