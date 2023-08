Zandvoort verbant fakkels na eerdere incidenten

Aankomend weekend gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Nederlandse Grand Prix. De tribunes rondom het circuit van Zandvoort zullen vol zitten met Oranjefans. In tegenstelling tot de voorgaande edities zullen er geen fakkels te zien zijn, de organisatie heeft ze namelijk verboden.

De fans van Max Verstappen zorgden in de afgelopen jaren veelvuldig voor een feestje op de tribune. Regelmatig hadden veel fans oranjekleurige fakkels bij zich. Dit zorgde vaak voor een enorme oranje rookwolk die over het circuit hing. Meerdere keren zorgde dit voor gevaarlijke situaties aangezien de coureurs veel minder konden zien. Op Zandvoort werden er vorig jaar zelfs meerdere fakkels op de baan gegooid.

Gezondheid

De organisatie heeft dan ook besloten om de fakkels in de ban te doen voor de aankomende editie van de race. Organisator Imre van Leeuwen legt in gesprek met Autosport uit waar het verbod vandaan komt: "De plaatjes doen het wel goed op de televisie. Je zou kunnen denken dat je een goede fan bent als je die dingen meeneemt en afsteekt. Tegenwoordig zijn het er echter zoveel dat het gewoon heel gevaarlijk wordt en het is ook niet goed voor je gezondheid. Daarom ben je nu een goede fan als je geen fakkels meeneemt."

LED-schermen

Van Leeuwen hoopt dat de fans elkaar gaan aanspreken op het afsteken van fakkels. De organisatie heeft een manier bedacht om de fans te waarschuwen en Van Leeuwen legt het uit: "We houden de fans voortdurend op de hoogte van wat acceptabel is. Dat doen we via de LED-schermen. Die schermen zijn handig voor allerlei entertainmentdoeleinde, maar dus ook voor het delen van informatie."