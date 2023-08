'Ferrari eert Le Mans-zege met speciale livery in Monza'

Het team van Ferrari is niet bepaald bezig met een sterk seizoen in de Formule 1. In het World Endurance Championship gaat het echter veel beter met de Italiaanse renstal. Ferrari wist eerder dit jaar de iconische 24 uur van Le Mans te winnen, het heeft er alle schijn van dat Ferrari de Le Mans-zege gaan eren op Monza.

Het lijkt er namelijk op dat Ferrari tijdens de thuisrace op het circuit van Monza gaat rijden met een speciale livery, dit deden ze afgelopen seizoen ook al. Formu1a Uno-verslaggever Guiliano Duchessa meldt dat Ferrari in Monza gaat rijden met een livery ter eren van de Le Mans-zege. In het WEC rijdt Ferrari met een iets andere kleurstelling dat in de Formule 1, hier rijdt men namelijk met een rode kleurstelling met gele accenten.