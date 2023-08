Honda voert belangrijke wijziging door voor Formule 1-project

Eerder dit jaar maakte Honda bekend dat ze vanaf 2026 weer fulltime gaan deelnemen aan de Formule 1. De Japanners gaan motoren leveren aan het team van Aston Martin en men is momenteel hard bezig met de voorbereidingen voor de comeback. HRC-president Koji Watanabe laat weten dat Honda een grote verandering heeft doorgevoerd.

Honda nam na het succesvolle seizoen 2021 officieel afscheid van de koningsklasse van de autosport. Het merk werkte dat jaar voor het laatst echt samen met Red Bull Racing en AlphaTauri. Daarna bleef Honda wel betrokken bij de Red Bull-teams, maar kregen de krachtbronnen een andere naam. Honda bleef daarnaast bij Red Bull betrokken als sponsor, vanaf 2026 gaan ze echter in zee met de nieuwe partner Aston Martin.

Honda zal ook steeds meer taken gaan overdragen aan de racetak van het bedrijf: HRC. Koji Watanabe is hier de hoofdverantwoordelijke en hij laat aan de persafdeling van Honda weten dat men de zaakjes anders gaat aanpakken: "We hebben een nieuwe organisatie opgezet om de Formule 1-activiteiten uit te kunnen voeren. Tot nu toe bestonden onze activiteiten uit projecten, we verzamelden daarvan mensen en geld, daarna doekten we de boel weer op en dat herhaalde zich steeds. Nu is HRC verantwoordelijk voor de race-activiteiten."