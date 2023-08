'Teams gebruiken flexiwings, FIA deelt waarschuwing uit'

Het lijkt erop dat een aantal Formule 1-teams wederom gebruik heeft gemaakt van een veelbesproken en controversieel onderdeel. De flexiwings lijken namelijk terug te zijn in de koningsklasse van de autosport. De FIA schijnt teams te hebben geadviseerd om de flexibele onderdelen aan te passen.

De flexiwings waren in 2021 veelvuldig onderdeel van gesprek, deze bewegende delen van de vleugels kunnen namelijk voor een aerodynamisch voordeel zorgen. De vleugels moeten voldoen aan de regelgeving, maar het is nooit helemaal duidelijk geworden of de onderdelen legaal zijn. Autosportfederatie FIA houdt de zaakjes in ieder geval streng in de gaten om grote discussies te voorkomen.

Volgens Autosport heeft de FIA dit seizoen wederom ingegrepen. Het medium meldt dat een aantal teams nog steeds gebruik maken van de flexiwings. Aston Martin zou één van de teams zijn die gebruik heeft gemaakt van de flexibele vleugels, de FIA heeft volgens Autosport een waarschuwing afgegeven. Rondom de Azerbeidzjaanse Grand Prix zouden Aston Martin en de onbekende andere teams het advies hebben gekregen om een aantal dingen aan te passen, de onderdelen zouden mogelijk illegaal kunnen zijn. De teams hebben daarna aanpassingen doorgevoerd aan de vleugels.