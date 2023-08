Danica Patrick vindt dat vrouwen meer tegen jongens moet racen

Voormalig IndyCar-coureur Danica Patrick stelt dat de vrouwenseries, zoals de F1 Academy, de vrouwelijke coureurs niet genoeg helpen in de route naar de absolute top van de autosport.

"Ik heb wel een klein beetje... geen kritiek, maar een mening over vrouwelijke series. Het kan een kans geven aan sommigen die anders misschien geen kans krijgen om te laten zien wat ze kunnen, maar aan het einde van de dag zul je tegen jongens moeten racen", zegt ze in de Sky Sports podcast.

Patrick maak een vergelijking met een totaal andere tak van sport om haar punt te maken. "Als je naar golf kijkt, zie je heel vaak dat een golfer die misschien niet zo hoog scoort de gelegenheid krijgt om te golfen tegen alle deelnemers, en ik denk dat dat in alle sporten gebeurt."

De nummer drie van de Indianapolis 500 van 2009 stelt dat vrouwelijke racers beter worden als ze echt worden uitgedaagd in de bestaande opstapklassen.

"Je ziet dat sommige van de besten willen rijden met de besten, want dan worden ze beter. Als je jezelf afzet tegen iets dat niet het beste is, dat heeft dan invloed op je niveau, je doelstelling in je hoofd en met wat je doet. Dus je moet jezelf echt in de moeilijkste situaties brengen en je kunt het beter maar zo vroeg mogelijk doen, want het wordt alleen maar moeilijker."

Patrick, die zelf stopte met racen in 2018, heeft wel een idee om het niveau nog beter te peilen van de vrouwelijke rijders. "Ik denk gewoon dat het geven van goede tests, om te zien of een vrouwelijke coureur snel genoeg is, een geweldige manier is om te weten of er een volgende stap mogelijk is", ze eraan toe.

F1 Academy

De serie is opgezet door de Formule 1-organisatie om jonge talentvolle vrouwelijke coureurs een kans te geven om zich verder te ontwikkelen.

Het idee ontstond nadat de W Series, een soortgelijk format, in financiële problemen kwam in 2022 en de resterende races moest schrappen. De W Series is dit jaar opgedoekt.

De 20-jarige Emily de Heus is de enige Nederlandse coureur die deelneemt aan de F1 Academy en komt uit voor het Nederlandse MP Motorsport. Ook andere bekende teams staan aan de start, zoals Campos, ART Grand Prix, Prema en Carlin. Elk team heeft drie zitjes waardoor het totaal aantal rijdsters op vijftien uitkomt.

De klasse reist kris kras door Europa en gaat ook naar een overzees evenement in de Verenigde Staten. Het circus bezocht Zandvoort in het weekend van 24 en 25 juni. Er zijn in totaal zeven rondes met elk drie races.

De F1 Academy krijgt steeds meer exposure en in 2024 wordt de serie onderdeel van het F1-voorprogramma. Elk F1-team zal een rijdster supporten met onder andere een bijbehorende F1-livery.

In onderstaande video's leggen de deelnemende dames verder uit wat je van de F1 Academy kan verwachten.