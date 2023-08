Belangrijke Red Bull-pion gaat niet naar Ferrari

Ferrari kan fluiten naar de diensten van een belangrijk kopstuk van Red Bull. De Italiaanse renstal trok de laatste maanden aan technisch directeur Pierre Waché, maar die heeft beloofd om te blijven bij het team van Max Verstappen. De Scuderia is naarstig op zoek naar versterkingen en was aan het shoppen bij de succesvolle concurrent.

Het gerucht over een transfer van Waché bleef lange tijd rondsudderen. De Fransman zou zelfs onderdeel zijn van een deal tussen de Oostenrijkse renstal en Ferrari, zodat Laurent Mekies eerder kan beginnen bij AlphaTauri.

Het rumoer over de transfer van Waché naar de Italianen kan dus vanaf nu naar het rijk der fabelen volgens de Telegraaf. "Van een vertrek bij Red Bull Racing is voorlopig geen sprake. Hij stond en staat in de belangstelling van Ferrari, maar heeft Red Bull te kennen gegeven te blijven."

Volgens insiders is Waché de drijvende veer achter het succes van de zeer dominante RB19 waar Max Verstappen en Sergio Pérez furore in maken.

Tot nu toe won Red Bull alle races inclusief sprintwedstrijden en verbrak het record van McLaren met de meeste opeenvolgende zeges.