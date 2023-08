FOM wil stevig gesprek met FIA over toelating nieuwe F1-teams

De FIA verwelkomt graag nieuwe teams in de F1. Op dit moment zijn al meerdere aanvragen binnen gekomen bij het autosportorgaan. Volgens het F1-reglement is er nog ruimte voor twee renstallen.

FOM, De commerciële rechtenhouder Liberty Media, en meerdere F1-teams zijn echter niet happig op meer deelnemers. De renstallen vrezen onder andere voor minder financiële inkomsten per team.

Toch staan de tegenstribbelende partijen open voor een constructief gesprek. "Zijn wij het over alles eens, elk moment? Nee, we bespreken het, en hopelijk komen we er wel uit", aldus Greg Maffei, CEO van Liberty Media

F1-CEO Stefano Domenicali gelooft in het bereiken van een wederzijds akkoord met de FIA, maar waakt dat de sport niet in aanzien daalt. "Maar zoals altijd in deze discussie, zullen we samen tot overeenstemming komen, want zoals Maffei zei, is de waarde van de teams en de waarde van het bedrijf vandaag heel, heel sterk."

Beslissing

Tussen vier en zes weken wil de FIA met een statement komen over de komst van nieuwe F1-teams. "Ik hoop dat we de aankondiging volgende maand kunnen doen", vertelde FIA-baas Mohammed Ben Sulayem recentelijk aan Formula.hu.