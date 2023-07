Verbod op bandenwarmers voorlopig uitgesteld tot 2025

De F1-commissie heeft tijdens een vergadering op vrijdag in Spa ervoor gekozen om een verbod op bandenwarmers uit te stellen tot het seizoen 2025. Ondanks uitgebreide tests dit jaar van Pirelli met dekenloze banden, zei de F1-commissie, bestaande uit de Formule 1, de teams en de FIA, dat ze graag willen dat de bandenfabrikant zijn product op een groter aantal circuits zou testen om de levensvatbaarheid ervan beter te kunnen beoordelen.

Hoewel er geen problemen te melden waren tijdens de recente test van Pirelli zonder de bandenwarmers, is het vooruitzicht om bandenwarmers te verbieden bekritiseerd door verschillende coureurs die vrezen dat het rijden op een circuit met steenkoud rubber onvermijdelijk tot crashes zal leiden.

"De resultaten van de tests die tot nu toe zijn uitgevoerd, laten zien dat de verandering kan worden doorgevoerd met de gevraagde specificaties voor 2024. Er is echter besloten om de invoering van een totaalverbod op droge banden in 2024 uit te stellen en deze discussie en verdere tests voort te zetten in 2025", aldus een verklaring van de FIA.

"Verdere analyse zal worden voortgezet voor andere mogelijke toekomstige wijzigingen in de reglementen die de milieuduurzaamheid van de sport kunnen verbeteren."