Mercedes komt budget te kort: "Red Bull niet te achterhalen"

Mercedes Trackside Engineering Director Andrew Shovlin stelt dat het gat met Red Bull lastig te dichten is door de restricties op het ontwikkelingsbudget.

"Zoals de regels zijn, weet je, als je een competitieve auto lanceert, met een budgetplafond, is het vrij moeilijk voor teams om de achterstand in te halen", begon Shovlin. "

"Want als je een competitieve auto hebt, hoef je er niet week in, week uit updates over te gooien. Red Bull kwam sterk uit de startblokken."

Mercedes heeft ondertussen het zero-sidepod-concept overboord gegooid, wat misschien veel van het budget heeft gevraagd. Ook kan de Duitse formatie geen verschil maken met de beschikbare technologie.

"En het feit is dat onze windtunnelresource niet veel verschilt van die van hen en niet erg verschilt van die van Ferrari."

"Dus dat aanvankelijke prestatievoordeel waarmee je begint - en het is in de loop van het jaar afgenomen."

"Maar als je kijkt naar hoe groot het was in Bahrein en Jeddah, is het altijd moeilijk om dat op tijd te dichten in een gevecht om het kampioenschap."

Toch bewijst McLaren het tegendeel. Grote stappen kunnen gemaakt worden in een kort tijdbestek. Shovlin heeft respect voor de conculega uit Woking.

"Het is bemoedigend omdat we weten dat de motor duidelijk goed werk levert in die auto’s. We werken er hard aan om vooruit te komen."

“Ik denk dat de stap die McLaren heeft gemaakt behoorlijk indrukwekkend was. Je kunt zien dat ze behoorlijk wat aan hun auto hebben veranderd."

“Maar voor ons moeten we dat gat naar Red Bull dichten. We zijn de auto nog aan het ontwikkelen. Of we de halve seconde konden vinden die ze hebben gevonden, weet ik niet. Dat zou een moeilijke doelstelling zijn", concludeerde Shovlin.