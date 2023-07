Aankomend weekend staat de 38ste editie van de Grand Prix van Hongarije op het programma. Het was de eerste race achter het IJzeren Gordijn en is al sinds jaar en dag één van de populairste races van het seizoen. Toch heeft men nooit echt kunnen juichen voor een succesvolle landgenoot. Waar zijn de Hongaarse racehelden?

De Hongaarse autosportgeschiedenis telt slechts één Formule 1-coureur. Zijn naam? Zsolt Baumgartner. Hij debuteerde in 2003 voor eigen publiek als invaller bij het team van Jordan. Hij reed dat jaar nog één Grand Prix en richtte daarna zijn pijlen op een Jordan-contract voor 2004.

Dat plannetje mislukte, maar een zitje bij Minardi zat er wel in. Baumgartner reed ver in het achterveld, maar scoorde in Indianapolis wel één puntje. Hij kwam met drie ronde achterstand als achtste over de streep en verdween aan het einde van dat seizoen uit de Formule 1.

Standbeeld

Cultheld Baumgartner is tot nu toe de enige Hongaar die ooit in de Formule 1 heeft gereden. Dat betekent niet dat Hongaren niets hebben bereikt in de geschiedenis van de autosport. Sterker nog, een Hongaarse coureur speelde een grote rol in de eerste jaren van de sport. Het gaat hier om Ferenc Szisz. De in 1873 geboren Szisz trok in zijn jonge jaren door Europa en in Parijs vond hij een baantje bij Renault.

Hij maakte naam binnen het merk en werd aangesteld als de meerijdende monteur van Louis Renault. Daarna nam hij zelf het stuur in handen en won hij in 1906 de allereerste Grand Prix uit de geschiedenis van de autosport. Hij groeide uit tot een echte raceheld en in Hongarije wordt hij dan ook nog veelvuldig geëerd. Zijn standbeeld staat dan ook bij de Hungaroring.

Interbellum

Ook in het Interbellum kende Hongarije een grote naam die meereed in de grote races. László Hartmann werd gezien als een veelbelovende coureur en reed onder meer in Maserati’s in het Europese Kampioenschap. Hij kon nooit echt gaan schitteren, hij kwam in 1938 om het leven bij de Grand Prix van Tripoli. Hartmann werd aangetikt door Giuseppe Farina en hij werd uit zijn auto geslingerd. Farina raakte slechts lichtgewond en werd in 1950 de eerste wereldkampioen Formule 1.

Touringcars en vrachtwagens

In de Formule 1 is Baumgartner een vreemde eend in de bijt, Hongaren presteren vooral in de touringcars. Mannen als Norbert Michelisz, Dániel Nagy en Attila Tassi kwamen bijvoorbeeld goed voor de dag in de touringcars. Ook in het FIA European Truck Racing Championship heeft Hongarije een grote naam rondrijden: Norbert Kiss. Hij wist het kampioenschap al vier keer te winnen en gaat dan ook aan de leiding in het kampioenschap.

Toch zullen er dit weekend weinige mensen zijn die weten wie Norbert Kiss is. De tribunes op de Hungaroring zitten propvol en de fans gaan genieten van de stuurmanskunsten van mannen als Max Verstappen, Fernando Alonso, Sergio Perez en Lewis Hamilton. Wie er aankomend weekend ook wint, treedt in de voetsporen van Szisz. Het Hongaarse cirkeltje wordt daarmee rond gemaakt.