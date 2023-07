'President Macron stelt onderzoek in naar comeback Franse Grand Prix'

De Franse Grand Prix was jarenlang een vaste waarde op de Formule 1-kalender. Dit jaar ontbreekt de race echter op de kalender en men baalt daarvan. Toch lijkt het erop dat er achter de schermen wordt gewerkt aan een comeback, de Franse president Emmanuel Macron heeft namelijk een onderzoek ingesteld.

De Franse Grand Prix stond jarenlang op de Formule 1-kalender, maar verdween in 2008 uit de sport. In 2018 keerde de race terug op het circuit van Paul Ricard. Tot vorig jaar werd de race daar verreden, maar voor dit seizoen ontbreekt de Grand Prix. In Frankrijk baalt men daarvan en wordt er hard gewerkt aan een comeback. Het lijkt er alleen niet op dat de Grand Prix bij een comeback wordt verreden op Paul Ricard.

De Franse krant Nice-Matin meldt dat president Emmanuel Macron opdracht heeft gegeven voor een onderzoek naar de haalbaarheid van het terughalen van de Grand Prix. Volgens Nice-Matin heeft Macron FFSA-president Nicolas Deschaux en Christian Estrosi, de burgemeester van Nice, de opdracht gegeven om het onderzoek uit te voeren. Uit het onderzoek moet onder meer naar voren komen welke locaties tot de mogelijkheden behoren. De voorkeur lijkt niet uit te gaan naar Paul Ricard, maar naar een stratencircuit. De stad Nice wordt hiervoor genoemd.