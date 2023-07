Gemeenteraad stemt voor veel besproken 'funtaks' Zandvoort

De gemeenteraad van Zandvoort heeft ingestemd met een besproken belasting. In de afgelopen maanden ging het veelvuldig om de zogenaamde vermakelijkheidsbelasting, ook wel funtaks genoemd. Het komt er op neer dat organisaties van grote evenementen extra belasting moeten gaan betalen. De regels gelden voor evenementen met 10.000 bezoekers of meer.

De organisatie van de Nederlandse Grand Prix is geen voorstander van de vermakelijkheidsbelasting. De organisatie gaf wel aan dat ze zich erbij neer zouden leggen als de gemeenteraad voor het plan zou stemmen. Uiteindelijk stemde dertien leden voor en drie leden tegen deze extra belasting. Deze regels gaan echter pas vanaf volgend jaar gelden en dat zullen de fans merken.

Dat betekent dat bezoekers van de Nederlandse Grand Prix vanaf volgend jaar drie euro extra moeten gaan betalen. De funtaks wordt dan doorberekend op de entreebewijzen. Dit jaar is dat dus nog niet het geval, de Nederlandse Grand Prix staat eind volgende maand op de planning en is de eerste race na de zomerstop in de Formule 1. Het contract van Zandvoort loopt nog tot en met 2025. Dat betekent dus dat er nog minimaal twee Grands Prix worden afgewerkt op het circuit aan de Noord-Hollandse kust. Bij die twee edities wordt er dus een funtaks betaald.