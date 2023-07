'Brad Pitt rijdt ook in Zandvoort voor filmopnames'

Eén van de opvallendste zaken tijdens het Britse Grand Prix-weekend was de aanwezigheid van het fictieve elfde team APXGP. Het niet-bestaande team had een eigen pitbox en stond zelfs op de grid voorafgaand de race. Het lijkt er sterk op dat de filmploeg ook in Zandvoort in actie zal gaan komen.

Op het circuit van Silverstone begonnen de opnames van de nog naamloze Formule 1-film met Hollywoodster Brad Pitt en Damson Idris in de hoofdrol. De acteurs reden in aangepaste Formule 2-bolides een paar rondjes tussen de sessie door en stonden zelfs op de grid. Ze stonden tijdens het volkslied naast Max Verstappen en liepen daarna, net als de gewone coureurs, terug naar hun 'team'.

Ze zullen tijdens een aantal andere raceweekenden ook opnames gaan maken voor de film. Volgens het Nederlandse FORMULE 1 Magazine worden er ook opnames gemaakt tijdens het Nederlandse Grand Prix-weekend op het circuit van Zandvoort. Volgens het Magazine zullen er ook in Zandvoort op en naast de baan opnames worden gemaakt. Of de filmploeg ook weer toegang heeft tot de grid, is niet duidelijk. In Silverstone stonden de twee wagens op de laatste startrij, maar werden ze wel bestuurd door coureurs Craig Dolby en Luciano Bacheta. Ze reden slechts een paar bochten van de opwarmronde mee.