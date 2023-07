'Entertainmenttak Viaplay in de problemen, onduidelijkheid over sporttak'

Sinds vorig jaar is de Formule 1 in Nederland te zien bij de van oorsprong Scandinavische streamingsdienst Viaplay. De dienst ontving in het eerste jaar veel kritiek over onder meer het commentaar. Ook op financieel vlak gaat het niet naar wens en het lijkt erop dat dit nu gevolgen heeft voor de dienst.

Het Algemeen Dagblad meldt vandaag namelijk dat het niet goed gaat met de entertainmenttak van Viaplay. Meerdere dramaseries, die al in pre-productie zouden zijn, zijn volgens de krant afgezegd. Tevens zouden meerdere mensen die bij deze entertainmenttak werk zijn ontslagen. Het is zeer onduidelijk of dit ook gevolgen gaat hebben voor de sporttak van het bedrijf. Naast de Formule 1 zendt Viaplay bijvoorbeeld ook het Engelse voetbal uit.

Ook over de toekomst van de Formule 1 bij Viaplay bestaat zeer veel onduidelijkheid. Volgend jaar loopt het contract van Viaplay af, maar mogelijk verliezen ze de uitzendrechten al veel eerder. Deze site meldde vorige week dat Ziggo Sport de uitzendrechten mogelijk volgend jaar al weer in handen heeft. De zender zou veel geld over hebben voor de Formule 1. Er wordt namelijk gesproken over een bedrag van 35,5 miljoen euro. Viaplay zou nu rond de 33 miljoen euro betalen.